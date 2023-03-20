Россия готова бесплатно отправить Африке запланированный объем зерна в случае непродления зерновой сделки Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в случае, если будет принято решение о непродлении зерновой сделки, Россия готова отправить Африке запланированный объем бесплатно. Такое заявление прозвучало на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире».

Напомним, ранее стало известно, что Россия пролонгировала зерновую сделку на 60 суток. Было озвучено, что если ее условия не будут выполняться, соглашение по истечение этих двух месяцев расторгнут.

— Если мы все-таки примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно, — сказал Владимир Путин.

Отметим, что основной причиной проблем с зерновой сделкой стало невыполнение другими странами их части соглашений. Зерно, которое должно было быть направлено для борьбы с голодом в беднейших странах, на самом деле поставлялось в Европу по демпинговым ценам.