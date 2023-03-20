Митрополит УПЦ приехал в офис Зеленского для беседы из-за выселения монахов из Киево-Печерской лавры Фото: REUTERS

Члены Священного Синода Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата во главе с Онуфрием прибыли в офис президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы донести властям позицию УПЦ по поводу выселения монахов из Киево-Печерской лавры.

«Данное обращение является очень важным для Священного синода УПЦ и дальнейшие действия синода зависят от того, насколько адекватно руководство государства отреагирует на позицию миллиона верующих УПЦ», - передает Telegram-канал «Политика Страны» слова владыки Климента.

Напомним, украинские власти объявили ранее об установлении нарушений монастырем условий договора по использованию государственного имущества, а монахи Киево-Печерской лавры получили предписание, в котором говорилось о необходимости покинуть здание монастыря до 29 марта 2023 года. Монахи УПЦ заявили, что не намерены выполнять данное предписание. В Верховной Раде призвали Службу безопасности Украины (СБУ) выселить монахов с территории лавры.