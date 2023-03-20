Экс-советник президента США Болтон назвал нелегитимными МУС и решение об «аресте» Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон дал интервью британскому телеканалу Sky News, где раскритиковал деятельность Международного уголовного суда (МУС). Организация в целом нелегитимна, так как работает в вакууме, вне юрисдикций каких-либо государств, отметил он. Также выдача ордера на «арест» президента России Владимира Путина может осложнить достижение мира на Украине.

— Международный уголовный суд нелегитимен, так как осуществляет функции государственных органов в вакууме — без каких-либо конституционных рамок, которые бы его ограничивали. Это крайне опасный институт, и я думаю, что в настоящий момент действия МУС потенциально препятствуют достижению дипломатического решения на Украине, — заявил Болтон.

Экс-советник президента призвал США не сотрудничать с МУС. Болтон критикует организацию с 2018 года. Он высказал мнение, что от ее решение ничего не изменится.

Джон Болтон отметил, что законные основания выдавать подобный ордер могут быть у Украины, но назвал идею заочного суда над российским президентом контпродуктивной.

Напомним, СК РФ возбудил уголовное дело после того, как МУС объявил о решении выдать ордера на «арест» Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.