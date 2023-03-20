СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Гаагского суда Карима Хана

Председатель СК РФ Бастрыкин поручил привлечь судей МУС к ответственности Фото: REUTERS

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана. Об этом в понедельник, 20 марта 2023 года, сообщили на сайте ведомства. Также Следственный комитет возбудил дела против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

Поводом для уголовного преследования, по сообщениям Следственного комитета, стали незаконные решения МУС об аресте российского президента и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. В сообщении отмечено, что данные “ордеры на арест” заведомо незаконны, и содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 360 уголовного кодекса РФ.

Напомним, 18 марта председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату провести процессуальную проверку действий Гаагского Международного уголовного суда. Как писал сайт KP.RU, 17 марта 2023 года непризнаваемый Россией Международный уголовный суд (МУС) выдал "ордер на арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.