Coldiretti: только 55% зерна с Украины доставили в развивающиеся страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Только 55% сельхозпродукции, вывезенной из портов Украины в рамках зерновой сделки, доставили в развивающиеся страны Севера Африки и Азии. Об этом сообщает итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.

Как уточняет ассоциация, из портов Украины отправили 24,2 млн тонн сельхозпродукции, большую часть которой составляла кукуруза (49,3%), а четверть (27,2%) была пшеница мягких сортов. Кроме того, 5,4% были подсолнечной мукой и 5,1% - подсолнечное масло.

Отмечается, что больше всего от сделки выиграл Китай, получивший 5,2 млн тонн сельхозпродукции (21,5% от общего объема), далее следует Испания (4,1 млн тонн), а также Турция и Италия, получившие 2,7 млн и 1,76 млн тонн, соответственно.

«Соглашение важно в свете угрозы сильного сокращения урожая, вызванного засухой, а также перед лицом опасности голода в 53 странах, где, по данным ООН, население тратит не менее 60% своего дохода на продукты питания», - заявляет ассоциация.

Напомним, сегодня, 20 марта, президент России Владимир Путин потребовал отправлять продукцию в рамках зерновой сделки не в «сытые страны», отметив, что только 3% поставок ушло в Африку.