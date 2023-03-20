Лавров заявил, что западные страны занимаются «дипломатическим рейдерством» в Закавказье Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Армении Араратом Мирзояном в понедельник, 20 марта, завил, что западные страны занимаются «дипломатическим рейдерством» в Закавказье.

Глава МИД РФ обратил внимание на действие трехсторонних договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном, указав на то, что США, Европейский союз и Североатлантический альянс открыто говорят о попытках дискредитировать Москву в данном процессе.

«Они по большому счету занимаются тем, что я назвал бы «дипломатическим рейдерством», когда они пытаются подмять под себя трехсторонние договоренности между Россией, Арменией и Азербайджаном, пытаются навязать свое кураторство всей этой работе», – сказал министр.

По его словам, подобным образом подрываются ключевые принципы документов, предполагающих активное участие Москвы, а также направленных на решение вопросов разблокирования экономических связей и делимитации границ.

Напомним, в конце февраля этого года заместитель министра обороны России и Армении обсудили вопросы военно-технического партнерства