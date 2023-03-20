Путин заявил, что рад визиту Си Цзиньпина в Москву

Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином заявил, что очень рад визиту лидера КНР. Президент отметил, что накопилось много вопросов в сфере экономического сотрудничества, которые с участием партнеров и коллег они смогут обсудить 21 марта 2023 года.

Также российский лидер поблагодарил Си Цзиньпина за то, что он счел возможным и смог прилететь в Москву, чтобы в дружеской обстановке обсудить все интересующие вопросы.

"Добро пожаловать!" -- сказал Владимир Путин в конце приветствия.

Как писал сайт KP.RU, встреча двух лидеров проходит в понедельник, 20 марта, в Кремле. По мнению директора института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, политики обсудят контуры будущего урегулирования серьезных отношений России и Китая и будут говорить о выработке общих позиций по ситуации в мире.