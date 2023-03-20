Власти Бали депортируют 13 россиян, нарушивших визовые правила Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Индонезии вновь приняли решение о депортации с курортного острова Бали нарушителей визовых правил. Под депортацию попали 47 иностранных туристов, в том числе 13 россиян. Об этом пишет The Straits Times.

Сообщается, что в понедельник, 20 марта, правоохранительные органы выслали из Индонезии 47 иностранцев, обвиненных в нарушении условий пребывания, а также неправомерном использовании туристической визы.

«Правительство по-прежнему приветствует въезд российских и украинских граждан по визе по прибытии, несмотря на публичные призывы прекратить выдачу таких виз … Но факты остаются фактами: нарушений много», - сказал глава департамента юстиции Бали Ангиат Напитупулу.

Как заявил глава ведомства, на данный момент один украинский гражданин находится под следствием после того, как у него обнаружили поддельное индонезийское удостоверение личности.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Бали Ваян Костер призвал Министерства иностранных дел и юстиции Индонезии отменить упрощенный визовый режим для россиян и украинцев, заявив о «плохом поведении» российских и украинских туристов.