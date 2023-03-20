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НовостиПолитика20 марта 2023 15:10

Советник Пушилина заявил об отбитых контратаках ВСУ под Авдеевкой

По словам Гагина, украинские войска были вынуждены «откатиться на прежние рубежи»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Советник Пушилина заявил об отбитых контратаках ВСУ под Авдеевкой

Советник Пушилина заявил об отбитых контратаках ВСУ под Авдеевкой

Фото: REUTERS

Российские войска в минувшие выходные отбили несколько контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенных пунктов Опытное и Водяное под Авдеевкой. Такое заявление в понедельник, 20 марта, сделал военно-политический эксперт, советник временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«В выходные противник предпринимал попытки контрнаступления в районах населенных пунктов Опытное и Водяное. Все эти атаки были купированы», - приводит ТАСС слова врио главы ДНР, который отметил, что украинские войска были вынуждены «откатиться на прежние рубежи, потеряв личный состав и технику»

Напомним, Гагин также говорил о том, что бои на авдеевском направлении облегчили судьбу Донецка, поскольку украинским войскам пришлось растягивать технику по линии боевого соприкосновения, что тем самым повлияло ни снижении интенсивности обстрелов в ДНР.