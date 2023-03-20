Советник Пушилина заявил об отбитых контратаках ВСУ под Авдеевкой Фото: REUTERS

Российские войска в минувшие выходные отбили несколько контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенных пунктов Опытное и Водяное под Авдеевкой. Такое заявление в понедельник, 20 марта, сделал военно-политический эксперт, советник временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«В выходные противник предпринимал попытки контрнаступления в районах населенных пунктов Опытное и Водяное. Все эти атаки были купированы», - приводит ТАСС слова врио главы ДНР, который отметил, что украинские войска были вынуждены «откатиться на прежние рубежи, потеряв личный состав и технику»

Напомним, Гагин также говорил о том, что бои на авдеевском направлении облегчили судьбу Донецка, поскольку украинским войскам пришлось растягивать технику по линии боевого соприкосновения, что тем самым повлияло ни снижении интенсивности обстрелов в ДНР.