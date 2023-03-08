Советник Пушилина заявил, что бои под Авдеевкой существенно облегчают судьбу Донецка

Российские войска вынуждают ВСУ растягивать технику по линии боевого соприкосновения Фото: Дмитрий СТЕШИН

Бои на авдеевском направлении облегчили судьбу Донецка, так как Вооруженным силам Украины (ВСУ) пришлось растягивать технику по линии боевого соприкосновения, что повлияло ни снижении интенсивности обстрелов столицы Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости Ян Гагин, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина.

"Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность, конечно, не та, что была летом", - уточнил Гагин.

Чиновник добавил, что города, которые находятся рядом с местами боевых действий, к сожалению, регулярно обстреливаются украинскими войсками.

Как ранее писал сайт KP.RU, российские войска отрезают от снабжения части ВСУ, расположенные в Авдеевке. Эту задачу выполняет реактивный дивизион "Корса". Его бойцы наносят удары по местам скопления резервов и бронетехники украинских вооруженных сил.

Напомним, украинский военный, взятый в плен в районе Авдеевки, рассказал о том, как служат в ВСУ иностранные наёмники из Канады и Великобритании. Встречал он их, в основном, под Херсоном, и большинство из них служат вместе с морпехами.