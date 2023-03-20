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НовостиПолитика20 марта 2023 15:41

США направят Украине новый пакет военной помощи на 350 миллионов долларов

В него войдут снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые вооружения, боекомплекты для БМП Bradley и речные катера
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
США направят Украине новый пакет военной помощи на 350 миллионов долларов

США направят Украине новый пакет военной помощи на 350 миллионов долларов

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты направят Украине очередной пакет военной помощи в размере 350 миллионов долларов, сообщил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

В пакет войдут снаряды для реактивной системы залпового огня HIMARS, гаубиц, противотанковые вооружения, ракеты HARM, а также боекомплекты для БМП Bradley и речные катера, уточнил глава Госдепа.

Как писал сайт KP.RU, ранее США утвердили новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны РФ Патрик Райдер.

Он уточнил, что пакет состоит из одобренной президентом оборонной помощи на сумму 425 миллионов долларов и 1,75 миллиарда из фонда поддержки обороны Украины. По словам официального представителя Пентагона, помощь США Украине с 2014 года составила 32 миллиардов долларов и 29,3 миллиарда с начала Россией спецоперации.