17 стран ЕС и Норвегия подписали проект совместных закупок боеприпасов для Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвегия и 17 стран – членов Европейского союза подписали проект совместных закупок боеприпасов для последующих поставок Киеву, а также восстановления собственных запасов. Об этом заявило Европейское оборонное агентство.

«18 стран подписали в понедельник проект по совместным закупкам артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм для Украины и восстановления собственных запасов», - сказано в документе.

Соответствующий проект подписали Норвегия, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Франция, Австрия, ФРГ, Кипр, Греция, Хорватия, Чехия, Люксембург, Мальта, Португалия, Румыния, Словакия, а также Эстония.

В документе отмечается, что проект предусматривает двухлетний ускоренный план заказов 155 миллиметровых снарядов, в первую очередь необходимых Киеву, а также долгосрочный семилетний план закупок, но уже более широкой номенклатуры боеприпасов.

«Закупая вместе через Европейское оборонное агентство и мобилизуя финансовую помощь через Европейский фонд мира, мы сможем поставить снаряды Украине быстрее и в больших объемах», - приводит агентство слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Напомним, сегодня, 20 марта, стало известно, что Евросоюз согласовал план по поставкам боеприпасов Украине на общую сумму два миллиарда евро. Сообщалось, что план был Боррелем.