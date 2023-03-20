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НовостиПолитика20 марта 2023 12:42

Евросоюз согласовал поставки Украине боеприпасов на два миллиарда евро

План был предложен Жозепом Боррелем
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Евросоюз согласовал поставки Украине боеприпасов на два миллиарда евро

Евросоюз согласовал поставки Украине боеприпасов на два миллиарда евро

Фото: REUTERS

Евросоюз согласовал план по поставкам боеприпасов Украине на общую сумму два миллиарда евро.

Как передает Agence France-Presse, план был предложен верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Напомним, ранее сообщалось, что поставки боеприпасов и оружия на Украину задерживаются из-за нехватки необходимых для производства материалов и низких производственных мощностей оборонной промышленности в Европейском союзе. В числе проблем назывались малые собственные запасы оружия, рост стоимости материалов для производства в два-три раза. Производства полностью загружены и не смогут оперативно нарастить выпуск военной продукции, независимо от того, сколько денег будет в это вложено европейскими государствами.

Западные журналисты сообщали, что Евросоюз оказался в тупике по вопросу предоставления Киеву необходимого количества натовских боеприпасов калибра 155 миллиметров.