Евросоюз согласовал поставки Украине боеприпасов на два миллиарда евро Фото: REUTERS

Евросоюз согласовал план по поставкам боеприпасов Украине на общую сумму два миллиарда евро.

Как передает Agence France-Presse, план был предложен верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Напомним, ранее сообщалось, что поставки боеприпасов и оружия на Украину задерживаются из-за нехватки необходимых для производства материалов и низких производственных мощностей оборонной промышленности в Европейском союзе. В числе проблем назывались малые собственные запасы оружия, рост стоимости материалов для производства в два-три раза. Производства полностью загружены и не смогут оперативно нарастить выпуск военной продукции, независимо от того, сколько денег будет в это вложено европейскими государствами.

Западные журналисты сообщали, что Евросоюз оказался в тупике по вопросу предоставления Киеву необходимого количества натовских боеприпасов калибра 155 миллиметров.