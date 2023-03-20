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НовостиВ мире20 марта 2023 17:12

США ожидают от Си Цзиньпина продвижения идеи прекращения огня на Украине

Любое мирное урегулирование должно подтверждать независимость Украины, отметил Блинкен
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
США ожидают от Си Цзиньпина продвижения идеи прекращения огня на Украине

США ожидают от Си Цзиньпина продвижения идеи прекращения огня на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты ожидают, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе визита в Москву будет продвигать идею прекращения огня на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Сегодня и в течение недели глава КНР посещает Москву. Мы ожидаем, что Китай использует этот визит, чтобы повторить призыв к прекращению огня на Украине», – сказал он журналистам.

Как отметил глава Госдепа США, любое мирное урегулирование должно подтверждать независимость Украины.

Как писал сайт KP.RU, в феврале Китай опубликовал план, который содержит предложения по мирному политическому урегулированию конфликта на Украине. Данный план урегулирования включает в себя 12 пунктов, среди которых есть призыв к прекращению огня и боевых действий.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что Вашингтон

скептически относится к предлагаемому КНР плану мирного урегулирования на Украине.