США ожидают от Си Цзиньпина продвижения идеи прекращения огня на Украине
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Соединенные Штаты ожидают, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе визита в Москву будет продвигать идею прекращения огня на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Сегодня и в течение недели глава КНР посещает Москву. Мы ожидаем, что Китай использует этот визит, чтобы повторить призыв к прекращению огня на Украине», – сказал он журналистам.
Как отметил глава Госдепа США, любое мирное урегулирование должно подтверждать независимость Украины.
Как писал сайт KP.RU, в феврале Китай опубликовал план, который содержит предложения по мирному политическому урегулированию конфликта на Украине. Данный план урегулирования включает в себя 12 пунктов, среди которых есть призыв к прекращению огня и боевых действий.
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что Вашингтон
скептически относится к предлагаемому КНР плану мирного урегулирования на Украине.