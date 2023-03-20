США ожидают от Си Цзиньпина продвижения идеи прекращения огня на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты ожидают, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе визита в Москву будет продвигать идею прекращения огня на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Сегодня и в течение недели глава КНР посещает Москву. Мы ожидаем, что Китай использует этот визит, чтобы повторить призыв к прекращению огня на Украине», – сказал он журналистам.

Как отметил глава Госдепа США, любое мирное урегулирование должно подтверждать независимость Украины.

Как писал сайт KP.RU, в феврале Китай опубликовал план, который содержит предложения по мирному политическому урегулированию конфликта на Украине. Данный план урегулирования включает в себя 12 пунктов, среди которых есть призыв к прекращению огня и боевых действий.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что Вашингтон

скептически относится к предлагаемому КНР плану мирного урегулирования на Украине.