Грета Тунберг и президент Финляндии стали почетными докторами наук Университета Хельсинки Фото: REUTERS

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, а также президент Финляндии Саули Ниинистё и еще 28 других деятелей со всего мира были признаны почетными докторами наук в различных областях Университета Хельсинки. Об этом учебное заведение сообщило в понедельник, 20 марта.

Как уточнятся, Грета Тунберг стала почетным доктором факультета теологии. По словам профессора университета Мартти Ниссинена, факультет желает расширить свои взгляды на права человека, а также состояние нашей планет.

«Выбирая Грету в качестве почетного доктора, мы сообщаем, что хотим быть такими же смелыми и влиятельными, как она», - приводит финская газета Helsingin sanomat слова профессора.

Финский президент стал почетным доктором факультета философии.

По традиции, данные степени присуждаются на выпускных церемониях университета. В 2023 году почетными докторами станут в общей сложности 30 людей со всего мира.

Напомним, в январе этого года Грета Тунберг обвинила участников Всемирного экономического форума в Давосе в «разрушении планеты», призвав также прислушаться к людям, которые действительно пострадали от климатического кризиса