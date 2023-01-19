Грета Тунберг обвинила участников экономического форума в Давосе в "разрушении планеты"

Экоактивистка Тунберг призвала прислушаться к людям, которые действительно пострадали от климатического кризиса Фото: REUTERS

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что в участники Всемирного экономического форума в Давосе слушают "людей, которые больше всего способствуют разрушению планеты".

"Мы слушаем их, а не людей, которые действительно пострадали от климатического кризиса, людей, которые живут на передовой, и это говорит нам о том, насколько абсурдна ситуация", - цитирует Тунберг Agence France-Presse.

Напомним, экоактивистку Грету Тунберг задержали во вторник, 17 января 2023, в Германии. Тунберг принимала участие в многотысячной акции протеста не западе ФРГ в деревне Лютцерат неподалеку от угольной шахты. По официальным данным, были задержаны 10 тысяч экоактивистов. В то же время организаторы акции заявили о 35 тысячах задержанных.

Ранее группа детей и молодых людей, в том числе эко активистка Грета Тунберг, подали коллективный иск против Швеции за неспособность принять "адекватные меры" для предотвращения глобальных изменений климата.

В шведском иске приняли участие Тунберг и еще более 600 человек, которые утверждают, что климатическая политика Швеции нарушает конституцию, а также Европейскую конвенцию о правах человека.