Минобороны Норвегии заявило о получении Украиной танков Leopard 2 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев уже получил норвежские танки Leopard 2. Такое заявление сделало в понедельник, 20 марта, министерство обороны Норвегии, где уточнили, что на данный момент идет обучение украинских военных.

«Украина уже получила норвежские танки Leopard 2, идет обучение украинского персонала», - сказано в сообщении, опубликованном в Twitter норвежского военного ведомства.

Как сообщил ранее премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре, власти Норвегии приняли решение о передаче Киеву восьми танков, а также до четырех машин поддержки и боеприпасов.

По его словам, ситуация на Украине «приближается к критической фазе», поэтому Киев теперь зависит от масштабной поддержки западных стран. Кроме того, как отметил глава норвежского правительства, Осло намерен помогать в обучении украинских танкистов в Польше совместно с другими странами-союзниками.