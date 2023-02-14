Норвегия отправит Украине восемь танков и боеприпасы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Норвегии решили передать Украине восемь танков, до четырех машин поддержки и боеприпасы, заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре.

«Мы приняли решение, что подарим Украине восемь танков и до четырех машин поддержки. Несколько союзных стран сделали то же самое», – приводятся его слова на сайте Министерства обороны Норвегии.

Как считает глава норвежского правительства, ситуация в Украине «приближается к критической фазе», поэтому Киев зависит от масштабной поддержки Запада. Кроме того, отметил премьер, Осло будет помогать в обучении украинских танкистов в Польше вместе с другими странами-союзниками.

Напомним, ранее власти Норвегии решили направить Украине пакет «многолетней помощи». Осло собирается выделить Киеву 75 миллиардов норвежских крон (примерно 7,3 миллиарда долларов) в течение пяти лет.

Между тем министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в коалицию по поставкам Украине танков Leopard вошли восемь стран.

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