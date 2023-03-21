Елизавета Лихачева назначена новым директором Пушкинского музея в Москве

Елизавета Лихачева. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Новым директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина назначена искусствовед Елизавета Лихачева. Об этом сообщило министерство культуры России во вторник, 21 марта 2023 года.

Министр культуры РФ Ольга Любимова уже подписала соответствующий приказ.

Елизавете Лихачевой 44 года. В 2014 году с отличием окончила Московский государственный университет. В июне 2014 года назначена на должность заместителя директора Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых. С 2017 по 2023 годы руководила Музеем архитектуры имени Щусева.

Как ранее писал сайт KP.RU, Марина Лошак покинула пост Пушкинского музея в понедельник, 20 марта 2023 года, написав заявление на увольнение по собственному желанию. Она возглавляла культурное учреждение на протяжении почти десяти лет.