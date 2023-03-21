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НовостиОбщество21 марта 2023 8:38

Путин присудил премии для молодых деятелей культуры артисту балета Сергею Полунину и режиссеру Айдару Заббарову

Также отмечен вклад в культуру скульптора Екатерины Пильниковой
Мила ГЕНЬ
Сергей Полунин Фото: Алексей Керкис

Сергей Полунин Фото: Алексей Керкис

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении премии для молодых деятелей культуры 2022 года артисту балета Сергею Полунину, скульптору Екатерине Пильниковой и режиссеру Айдару Заббарову. Документ опубликован на портале правовой информации.

Звезду мирового балета Полунина отметили за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства. Высоко оценили вклад в развитие российского театрального искусства режиссера Заббарова. Скульптор Пильникова получила премию за серию произведений, посвященных выдающимся представителям русской культуры и искусства.

Артист балета Сергей Полунин ранее рассказал о своих татуировках. На груди у российского танцора набит портрет Владимира Путина. На кистях рук артист изобразил гербы России и Украины, как знак скорейшего разрешения конфликта.