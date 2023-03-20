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НовостиВ мире20 марта 2023 12:22

Трамп заявил, что США находятся в упадке

По мнению Трампа, США больше не могут задавать мировые стандарты
Сергей ЧИКОВ
Трамп заявил, что США больше не задают мировые стандарты

Трамп заявил, что США больше не задают мировые стандарты

Фото: REUTERS

Бывший американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что Америка находится в упадке и больше не может задавать мировые стандарты. Теперь, по мнению политика, стандарты формируют США.

Трамп заявил, что Китай, Россия, Иран, КНДР и другие страны в данный момент разделяют сферы влияния, а Вашингтон в это время, несмотря на свое былое величие, “сидит и наблюдает”. Трамп раскритиковал правительство США за открытые границы, выборы назвал поддельными, и указал на большие проблемы с инфляцией.

Отдельно политик затронул действующего президента США Джо Байдена, который, по его мнению, для решения данных проблем ничего не делает. Как писал ранее сайт KP.RU, Трамп совсем недавно заявлял о необходимости смены режима в Америке.

Напомним, 21 марта 2023 года по заявлениям Трампа, его должны арестовать. Он заранее призвал американцев выходить на протесты в случае его ареста, и “возвращать себе свою страну”.