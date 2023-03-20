Трамп заявил, что США находятся в упадке

Трамп заявил, что США больше не задают мировые стандарты Фото: REUTERS

Бывший американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что Америка находится в упадке и больше не может задавать мировые стандарты. Теперь, по мнению политика, стандарты формируют США.

Трамп заявил, что Китай, Россия, Иран, КНДР и другие страны в данный момент разделяют сферы влияния, а Вашингтон в это время, несмотря на свое былое величие, “сидит и наблюдает”. Трамп раскритиковал правительство США за открытые границы, выборы назвал поддельными, и указал на большие проблемы с инфляцией.

Отдельно политик затронул действующего президента США Джо Байдена, который, по его мнению, для решения данных проблем ничего не делает. Как писал ранее сайт KP.RU, Трамп совсем недавно заявлял о необходимости смены режима в Америке.

Напомним, 21 марта 2023 года по заявлениям Трампа, его должны арестовать. Он заранее призвал американцев выходить на протесты в случае его ареста, и “возвращать себе свою страну”.