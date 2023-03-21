Реджеп Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты Турции

Фото: REUTERS

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально был выдвинут в качестве кандидата на следующий президентский срок. Он примет участие в выборах, которые назначены на 14 мая 2023 года.

Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Заявление о выдвижении Эрдогана, единого кандидата от «Республиканского альянса», было подано в Высший избирательный совет (ВИС) представителями правящей партии справедливости и развития и партии националистического движения (MHP).

Напомним, выборы в Турции назначены указом Эрдогана на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Турции называют Кемаля Кылычдароглу, являющегося единым кандидатом «Народного альянса», оппозиционной ячейки. Кылычдароглу также является лидером Народно-республиканской партии.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Кылычдароглу пообещал, в случае избрания, избежать новых «испытаний» в отношениях с Россией, и заявил о том, что странам нужно перестать вмешиваться во внутренние дела друг друга.