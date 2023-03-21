"Черная магия": ВСУ шокировала работа российской ПВО против украинских беспилотников

На Украине признали силу российской системы ПВО Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины связывают успешную работу российской ПВО против украинских беспилотников с “черной магией”. Об этом сообщило издание Economist, ссылаясь на комментарии украинских военных в сфере обороны.

“Русские <...> занимаются черной магией в электромагнитной обороне” – говорится в статье о возможностях России по подавлению сигналов и созданию помех работе GPS средствами радиоэлектронной борьбы. Автор статьи замечает, что в результате работы российских средств воздушной обороны беспилотники просто падают с неба, не понимая на какой высоте находятся.

Также авторы статьи заметили, что ВСУ будет сложно бороться с российскими силами несмотря на обещанные им “значительные и высокотехнологические мощности”.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин назвал российскую систему ПВО одной из лучших в мире. Сайт KP.RU приводил слова президента о том, что производство ракет в РФ для ПВО сопоставимо с объемами производства во всем мире, а сама система работает исправно.