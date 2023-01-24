Путин назвал ПВО России одной из лучших в мире Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин 24 января сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) России является одной из лучших в мире.

Глава государства также добавил, что ее эффективную работу показывают боевые действия. При этом Путин считает, что производство ракет в РФ для ПВО сопоставимо с объемами производства во всем мире, а сама система работает исправно.

- Практическая боевая работа показывает, что ПВО России - одна из лучших в мире, - сказал Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

24 января в Минобороны РФ сообщали, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины. А за июль 2022 года ВС РФ сбили в ходе спецоперации 34 самолета противника, перехватили 39 ракет оперативно-тактического комплекса "Точка-У" и 226 снарядов залпового огня, благодаря чему были спасены тысячи жизней, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.