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НовостиПолитика21 марта 2023 12:50

Британия передаст Украине снаряды с обедненным ураном

Киев получит их вместе с танками Challenger 2
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Британия передаст Украине снаряды с обедненным ураном

Британия передаст Украине снаряды с обедненным ураном

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания решила передать Украине снаряды с обедненным ураном, заявила заместитель министра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.

«Наряду с передачей боевых танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», – приводятся ее слова на сайте парламента Великобритании.

Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах. Впервые в танковых боеприпасах его начали применять в нацистской Германии, поскольку была нехватка вольфрама, обладающего более высокой плотностью.

Как писал сайт KP.RU, ранее Великобритания заявила о намерении передать Украине 14 танков Challenger 2. Конкретные сроки, когда танки окажутся в распоряжении военных Вооруженных сил Украины, не разглашались.

Также в Лондоне заявляли, что передадут Киеву в кратчайшие сроки около 30 самоходных гаубиц AS90, однако это произойдет уже после поставки Вооруженным силам Украины британских танков.