Exxpress: маневры ядерных B-52 ВВС США у российской границы грозят спровоцировать третью мировую войну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Exxpress обратило внимание на опасность, которой грозит курсирование американских ядерных бомбардировщиков вблизи российской границы. Самолеты B-52 заметили 21 марта.

Авторы материала пишут, что полеты точно проводят по указке Вашингтона. Причем Белый дом должен понимать, что такие опасные маневры могут спровоцировать третью мировую войну. В этом случае наступит апокалипсис, говорится в публикации.

Exxpress напомнил, что самолеты B-52 могут нести ядерные крылатые ракеты AGM-28 Hound Dog, каждая из которых имеет ядерную боеголовку с разрушительной силой 1,1 мегатонны тротила. Это в 85 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Такие маневры раскритиковали и читатели издания.

— Представьте себе, США летают в Европе и над российской границей как у себя дома! Если бы Россия летала перед побережьем США, что бы тогда произошло? Единственная причина, по которой войны еще не будет, это то, что Россия сдерживается, — написал один из них.

Ранее в США заявили, что российские Су-27 якобы сбили тяжелый американский беспилотник вблизи Крыма.