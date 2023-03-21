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НовостиПолитика21 марта 2023 12:57

Путин и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения до начала официальных переговоров

В первый день визита Си Цзиньпина лидеры государств провели неформальные переговоры
Сергей ЧИКОВ
Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта 2023 года

Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта 2023 года

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин перед началом официальных переговоров с главой КНР Си Цзиньпинем заявил, что успел обсудить с лидером Китая текущие вопросы международного характера, а также двусторонние отношения. Сайт KP.RU рассказывал, что неформальные переговоры глав государств прошли накануне и продлились 4 с половиной часа.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву с трехдневным деловым визитом 20 марта 2023 года. Этот визит стал первым для главы КНР после переизбрания его на эту должность в третий раз. Важность визита подчеркнули данные портала Flightradar24, который зафиксировал около 100 тысяч пользователей, одновременно смотревших на борт Air China, приближающийся к Москве.

Владимир Путин встретил своего гостя в Кремле. Президент назвал коллегу «дорогим другом» и поздравил с недавним переизбранием на третий срок. Они провели небольшую встречу, после чего был неформальный обед. Вся официальная часть осталась для второго дня пребывания Си Цзиньпина в Москве.