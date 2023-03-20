Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжались 4,5 часа

Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились Фото: REUTERS

В Москве завершились неформальные переговоры президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Они продолжались почти 4,5 часа.

После встречи российский лидер вышел на улицу, чтобы проводить китайского коллегу. Политики немного пообщались рядом с автомобилем Си Цзиньпина и пожали друг другу руки. Во вторник, 21 марта, лидеры России и Китая проведут полноформатные переговоры.

Как писал сайт KP.RU, Путин в ходе встречи с Си Цзиньпином заявил, что Китай сделал колоссальный рывок в своем развитии. По его словам, в КНР была создана «весьма эффективная система развития экономики и укрепления государства». Российский лидер также выразил уверенность, что под руководством нынешнего председателя Китай «сделает шаги вперед в своем развитии».

Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что ему очень приятно по приглашению российского президента вновь посетить РФ с государственным визитом.