Военный эксперт описал последствия появления у Украины оружия с обедненным ураном Фото: REUTERS

Военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал Lenta.ru, что если Украина применит обещанные ей Великобританией боеприпасы с обедненным ураном, будет нанесен непоправимый ущерб природе и населению. Эксперт допустил, что ВСУ могут нанести такие удары по новым территориям России.

Виктор Литовкин пояснил, что применение боеприпасов с ураном заражает почву, а также сильно поражает людей. Если оружие используют, будет резкий рост онкологии у населения.

— Это, конечно, не ядерная война, но использование таких боеприпасов приведет к серьезным поражениям людей. Заражается земля, все, что на ней вырастает, становится опасным для человека. То же делали американцы, когда бомбили Югославию. В итоге до сих пор многие люди там страдают белокровием, болеют онкологией, — напомнил Литовкин.

Военный эксперт отметил, что маловероятен исход, когда боеприпасы с обедненным ураном будут применены по территории Центральной России. Скорее всего Украина решит их использовать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В разговоре с RT Виктор Литовкин добавил, что после применения оружия с обедненным ураном вся произрастающая в последующие долгие годы сельхозпродукция на пострадавшей территории становится зараженной радиацией.

Россия подобное оружие не применяет и старается максимально обезопасить украинское мирное население, подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее заместитель главы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном.

Также ранее страны ЕС утвердили план отправки Киеву одного миллиона снарядов. На это военный эксперт Алексей Леонков ответил, что у ВС России боеприпасы также кончаться не будут, пишут «Известия».