Си Цзиньпин назвал здоровой динамику развития отношений России и Китая Фото: ТАСС

Отношения России и Китая демонстрируют здоровую динамику развития, считает председатель КНР Си Цзиньпин.

«При общих усилиях российско-китайские отношения демонстрируют здоровую динамику развития. Сближаются народы, развивается сотрудничество по многим параметрам. Готов с вами обозначить двусторонний план развития отношений», – сказал он на расширенной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Китайский лидер также поблагодарил главу российского государства за приглашение посетить Москву.

Напомним, президент России перед началом полноформатных переговоров с главой КНР Си Цзиньпинем заявил, что успел обсудить с ним текущие вопросы международного характера, а также двусторонние отношения.

Как писал сайт KP.RU, председатель КНР прилетел в Москву в понедельник, 20 марта. Этот визит стал первым для китайского лидера после переизбрания на пост председателя Китая. Важность визита подчеркнули данные портала Flightradar24, который зафиксировал около 100 тысяч пользователей, одновременно смотревших на борт Air China, приближающийся к Москве.