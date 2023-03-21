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НовостиПолитика21 марта 2023 15:12

“Это плохо для них кончится”. Лавров прокомментировал новость о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном

Лавров назвал военным преступлением передачу ВСУ снарядов с объединенным ураном
Сергей ЧИКОВ
Глава МИД Лавров не удивлен решению Британии передать ВСУ снаряды с обедненным ураном

Глава МИД Лавров не удивлен решению Британии передать ВСУ снаряды с обедненным ураном

Фото: ТАСС

На встрече президента России Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином 21 марта 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал недавнюю новость о решении Великобритании поставить украинской армии вооружения с обедненным ураном.

“Я ничему не удивлюсь, потому что они потеряли ориентиры в том, что касается своих действий и в том, что эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире” – заявил Лавров.

Он отметил, что подобное решение свидетельствует о готовности Великобритании идти на сознательное нарушение международного гуманитарного права. Он отметил, что данное решение, без каких-либо сомнений, “плохо для них кончится”.

Как писал ранее сайт KP.RU, Великобритания решила передать Украине снаряды с обедненным ураном. Об этом заявила заместитель министра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди во вторник, 21 марта 2023 года.