Помощник Путина Ушаков: мирный план Китая по Украине вызывает у Запада раздражение, а у Москвы – уважение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мирный план по урегулированию конфликта на Украине вызывает уважение в Москве, в то время как западных политиков он очень сильно раздражает. Так прокомментировал обстановку вокруг предложенных КНР мер по ситуации помощник президента России Юрий Ушаков журналистам, в контексте переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Ушаков напомнил, что концепция Китая по урегулированию конфликта также обсуждалась во время закрытых переговоров глав двух государств. Помощник Путина также подчеркнул, что встреча с Си Цзиньпином в целом оказалась крайне продуктивной и длительной. Президент России и председатель КНР переговорили очень обстоятельно, с пользой для обеих сторон.

Напомним, 20 марта 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он пробудет в столице России до 22 марта, так как главам государств нужно многое обсудить.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Владимир Путин озвучил статистику по товарообороту между Россией и Китаем. Две трети сделок проходят в рублях и юанях.