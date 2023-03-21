Юрий Ушаков не исключил возможной поездки Путина в Китай в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин может поехать в 2023 году в Китай с рабочим визитом. Такую возможность в Кремле не исключают, о чём журналистам заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, во вторник, 21 марта.

Сообщается, что сроки поездки президента России с визитом в Китайскую Народную Республику будут определены позднее, если она состоится.

Напомним, 20 марта 2023 года в Москву прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Он встретился с президентом Владимиром Путиным в Кремле, где состоялись сперва закрытые переговоры наедине, а затем - открытые, в расширенном составе.

Ранее KP.RU сообщал о том, как прошли закрытые переговоры глав двух государств. Ушаков также прокомментировал мирный план Китая по урегулированию ситуации на Украине, который стал одним из важных вопросов, обсуждавшихся на заседании.