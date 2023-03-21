Путин заявил, что Запад решил продолжать конфликт с Россией до последнего украинца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коллективный Запад решил, что конфликт с Россией нужно продолжать до последнего украинца уже не только на словах, но и на деле. Так прокомментировал заявления Минобороны Великобритании о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном президент России Владимир Путин.

Как отметил глава государства, намерения Запада бросить Украину в печь ради достижения своих целей были ясны и раньше, но теперь они переходят уже к непосредственным действиям в этом направлении. Россия, уверяет Путин, будет вынуждена реагировать на поставки Киеву вооружения с ядерным компонентом, и не оставит это без ответа.

Ранее KP.RU сообщал о том, что замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о планах королевства поставить в пользование ВСУ не только танки Challenger 2, но и боеприпасы для них, изготовленные с использованием обеднённого урана.