Российские военные сорвали две контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие группировки «Восток» сорвали две попытки ВСУ контратаковать позиции российских войск на Южнодонецком направлении, об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«На Южнодонецком направлении противник силами 72-й механизированной бригады ВСУ предпринял две неудачные попытки контратаковать подразделения группировки «Восток», - сообщил Гордеев.

Он подчеркнул, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота при поддержке артиллерии все атаки отразили и уничтожили более 20 националистов.

Гордеев добавил, что расчетом ЗРК «Оса-АКМ» был сбит украинский БПЛА «Лелека».

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России в сводке сообщило об успешном уничтожении истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою украинского самолета Су-25 в райне Никаноровки в ДНР. Всего с начала спецоперации на Украине ВСУ потеряли 403 самолета.

При штурме города Авдеевка российские военные будут учитывать опыт штурма Соледара и Артемовска. Российские силы будут отсекать линии снабжения ВСУ в городе и пытаться окружить его с флангов.

Основными целями российских артеллиристов будут пехота противника, техника и укрепрайоны при наступлении на Артёмовском направлении в Донбассе, об этом рассказал боец группы «Вагнер» расчета гаубицы Д-30.