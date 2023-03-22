Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте остановлено Фото: Евгения ГУСЕВА

Севастопольская бухта утром в среду, 22 марта, была временно перекрыта для движения паромов и катеров. Об этом заявили в ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, где уточняется, что на конечных остановочных пунктах, Захарова и Нахимова, сейчас «организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте».

Причины остановки на данный момент не сообщают, но пообещали дополнительно проинформировать в случае поступления каких-либо изменений в работе морского транспорта.

Напомним, в конце октября прошлого года Севастопольская бухта также была временно перекрыта для паромов и катеров. Как писал сайт KP.RU, в мэрии тогда уточнили, что с северной стороной Севастополя сохраняется автобусное сообщение.