Власти города сообщили о временном перекрытии Севастопольской бухты

Движение паромов и катеров в Севастопольской бухте временно приостановлено Фото: Евгения ГУСЕВА

Севастопольская бухта временно перекрыта для паромов и катеров. Об этом сообщает телеграм-канал городского правительства в субботу, 29 октября 2022 года.

"Временно перекрыт рейд - паромы и катера не ходят", - говорится в сообщении.

С северной стороной Севастополя сохраняется автобусное сообщение, уточнили в мэрии.

Как ранее писал сайт KP.RU, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. По его словам, никакие объекты в городе не поражены.

Напомним, днем ранее Михаил Развожаев заявил, что украинский беспилотный летательный аппарата атаковал Балаклавскую ТЭС. По его словам, на электроснабжение Крыма этот инцидент никак не повлиял. Никто не пострадал.