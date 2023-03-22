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НовостиПолитика22 марта 2023 5:25

Российский флот отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь

Корабли Черноморского флота уничтожили три объекта
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Михаил Развожаев.

Михаил Развожаев.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корабли Черноморского флота утром в среду, 22 марта, отбили атаку надводных беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Ранним утром наш флот отбил атаку надводных беспилотников», - написал глава региона в своем Telegram-канале, уточнив, что военные корабли не пострадали.

Как сообщил Развожаев, в общей сложности было уничтожено три объекта, которые намеревались проникнуть в Севастопольскую бухту. «Наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия», - заявил он, уточнив, что также сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове», - сообщил он.

Глава региона также заявил, что взрывов уничтоженных морских беспилотников в зданиях на Ленина 2 были выбиты стекла, но люди не пострадали.

Напомним, сегодня, 22 марта, в Севастопольской бухте было временно остановлено движение катеров и паромов.