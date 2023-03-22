Си Цзиньпина проводили в аэропорту Внуково под оркестр

Си Цзиньпин улетел из России после переговоров с Владимиром Путиным Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин направился к самолету во Внуково, чтобы улететь из России после переговоров с президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Видео из аэропорта есть в распоряжении KP.RU.

Чтобы проводить лидера Китая, собрали оркестр. Под музыку политик проследовал к самолету китайских авиалиний, помахал рукой россиянам, сел в самолет и улетел.

Напомним, Россия стала первой страной, которую посетил Си Цзиньпин после своего переизбрания главой государства.

По итогам визита Си Цзиньпина в Москву подписано совместное заявление лидеров России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. В нем говорится и о расширении работы в научной и энергетической сферах, о военном партнерстве, да и вообще о принципах построения мира.

Как ранее писал сайт KP.RU, 21 марта в Кремле завершились основные переговоры президента Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Какие важные знаки были на встрече двух лидеров, и почему их следует воспринимать позитивно, читайте в материале KP.RU.