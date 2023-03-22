Рогов заявил о подготовке ВСУ к нанесению ударов в Запорожской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят несколько ударов на запорожском направлении, часть из которых отвлекающие, а часть – основные. Заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Противник готовит несколько ударов ... Силы для наступления накапливаются, так же, как и легализуется информация о передаче западными странами танков и авиации», - приводит РИА Новости слова члена главного совета администрации.

Как сообщил Рогов, перед украинской армией была поставлена задача выхода к побережью Азовского моря в направлении Мелитополя, а также Бердянска. Он также не исключил, что основной удар могут нанести в направлении Мариуполя, который, по его словам, «сегодня очень сильно раздражает Запад, как быстро восстанавливаемый город».

«Город - образец, что будет со всей территорией в плане скорости отстройки, комфорта жизни», - заявил он о Мариуполе.

Напомним, ранее Рогов заявил, что Киев готовит армию дронов-камикадзе для удара по Запорожской области. По его словам, украинские войска планируют массированную атаку по российским позициям в рамках наступления.