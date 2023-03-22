Видео с обмороком гостя в эфире программы Владимира Соловьева появилось в Сети

Владимир Соловьев Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Гость программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" глава Школы Востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев в прямом эфире передачи упал в обморок. Видео с инцидентом появилось в интернете.

На кадрах видно, как неожиданно у всех на глазах профессор теряет сознание. К нему быстро подходят несколько человек, в том числе ведущий Владимир Соловьев. Он сразу начинает звать врачей в студию.

Карнеева аккуратно подняли на ноги и помогли ему присесть. Медик пришла на помощь раньше, чем за минуту.

В телеграм-канале Соловьева уточняется, что сейчас здоровью руководителя Школы Востоковедения Высшей школы экономики ничего не угрожает. Он находится дома.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Соловьев попал под обстрел при посещении расположения 155 бригады морской пехоты Вооруженных сил России под Угледаром. По его оценке, украинская сторона "страшно радуется" произошедшему.

Телеведущий надеется на тщательное разбирательство инцидента со стороны военной контрразведки и выяснения источника утечки информации о перемещениях журналиста.