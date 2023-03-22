Умер Владимир Чуров, экс-глава Центризбиркома РФ

Скончался бывший глава Центризбиркома Российской Федерации Владимир Чуров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 70 лет ушел из жизни бывший глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Владимир Чуров, который скончался в больнице в среду, 22 марта.

«Печальная новость, да. Сегодня в 08:00 утра в больнице после операции. Владимир Евгеньевич перенес обширный инфаркт, его не стало», - приводит ТАСС слова депутата Госдумы РФ Леонида Ивлева.

Несколько дней назад Владимир Чуров перенес операцию после обширного инфаркта, а в минувшую пятницу, 17 марта, бывший глава центризбиркома отметил свое 70-летний юбилей и дал интервью KP.RU.

Напомним, Владимир Чуров занимал должность председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в период с марта 2007 по март 2016, после чего он стал послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ. Кроме того, Владимир Чуров был депутатом Государственной думы РФ IV созыва в период с 2003 - 2007, а также возглавлял научный совет Российского военно-исторического общества.