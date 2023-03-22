Финансист Макдональд заявил, что глава ФРС лжет о состоянии региональных банков в США Фото: REUTERS

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл лжет о состоянии региональных банков в Соединенных Штатах или же не знает о том, что делает в рамках проводимой регулятором политики. Такое заявление сделал вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.

«Будто курят в сарае с динамитом. Десять дней назад Пауэлл на Капитолийском холме говорил нам, что банковская система в порядке … Он либо лгал, либо не понял, что он делает», - приводит РИА Новости заявление американского финансиста.

Как заявил Макдональд, который работал в Lehman Brothers во время финансового кризиса 2008 года и отвечавшего в этот период за управление долговыми обязательствами, а также торговлю ценными бумагами, в данных условиях руководству ФРС придется пойти на снижение ставок.

«ФРС, вероятно, сократит ставки на 100 базисных пунктов до конца этого года», - отметил он.

Как писал сайт KP.RU, Макдональд также заявил о возможном банкротстве еще 50 американских банков, призвав власти США увеличить гарантии по депозитам, что, по его словам, поможет бороться с оттоком средств.