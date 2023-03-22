Макдональд заявил о возможном банкротстве еще 50 банков в США Фото: REUTERS

США могут столкнуться с банкротством по меньшей мере 50 банков до того, как американские власти не решат структурные проблемы в экономике страны. Такое мнение высказал вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.

«Еще 50 банков могут рухнуть до тех пор, пока они не решат структурную проблему. Власти, скорее всего, будут вынуждены как-то ввести большее удержание средств на счетах, значительно превышающее депозиты в 250 тысяч долларов», - приводит РИА Новости слова вице-президент финансовой корпорации.

Макдональд полагает, что такая ситуация в американской банковской системе имеет сходство с крахом Lehman Brothers, который обанкротился в 2008 году, после чего в мире начался финансовый кризис. Он заявил, что региональные банки в США потеряют «сотни миллиардов долларов», которые направят крупным организациям, а позже в казначейские облигации.

По его словам, американским властям необходимо увеличить гарантии по депозитам для того, чтобы бороться с оттоком средств.

Напомним, один из крупнейших американских банков Silicon Valley обанкротился всего лишь за пару дней, а через несколько дней закрылся и другой крупный банк в США Signature Bank. Сообщалось, что на этом фоне капитализация крупнейших банков США упала на 165 млрд долларов всего за две недели.