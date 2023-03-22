Апелляционный суд признал законность штрафа Google на 2 млрд рублей за блокировки на YouTube Фото: REUTERS

Апелляционный суд признал законность штрафа в размере 2 млрд рублей, выписанного корпорации Google за непрозрачность правил блокировок на YouTube. Об этом говорят данные судебной картотеки.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», - говорится в решении суда.

Корпорация Google пыталась оспорить решение Арбитражного суда, который в ноябре прошлого года назвал законным штраф Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в размере 2 млрд рублей. Очередную апелляционную жалобу корпорация подала 16 января 2023 года.

Напомним, накануне YouTube заблокировал канал Совета Федерации РФ. Как писал сайт KP.RU, компания Google обосновала данную блокировки тем, что ведомство, как и многие другие российские структуры попали под санкционные ограничения, а платформа соблюдает законы об ограничениях для российских медиаресурсов.