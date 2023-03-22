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НовостиОбщество22 марта 2023 9:28

Путин поддержал предложение об особом статусе для раненных во время спецоперации детей

Львова-Белова сообщила, что сейчас ведется проработка льгот
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин поддержал предложение об особом статусе для раненных во время спецоперации детей

Путин поддержал предложение об особом статусе для раненных во время спецоперации детей

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поддержал предложении о присвоении специального статуса детям, которые были ранены во время проведения специальной военной операции. Об этом в среду, 22 марта, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Как уточнила Львова-Белова, на данный момент ведется проработка льгот, а также механизма выявления подобных детей. «Совсем скоро, я надеюсь, будет постановление правительства о механизме выявления таких детей и получении всех поддерживающих льгот и пособий», - сказала омбудсмен.

Напомним, председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий заявил о том, что его партия в скором времени намерена внести в Государственную думу законопроект об установлении статуса «дети спецоперации», отметив, что это поможет принимать нормативные акты о введении для ребенка специальных льгот.