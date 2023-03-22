Путин поддержал предложение об особом статусе для раненных во время спецоперации детей Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поддержал предложении о присвоении специального статуса детям, которые были ранены во время проведения специальной военной операции. Об этом в среду, 22 марта, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Как уточнила Львова-Белова, на данный момент ведется проработка льгот, а также механизма выявления подобных детей. «Совсем скоро, я надеюсь, будет постановление правительства о механизме выявления таких детей и получении всех поддерживающих льгот и пособий», - сказала омбудсмен.

Напомним, председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий заявил о том, что его партия в скором времени намерена внести в Государственную думу законопроект об установлении статуса «дети спецоперации», отметив, что это поможет принимать нормативные акты о введении для ребенка специальных льгот.