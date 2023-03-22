Путин и Си Цзиньпин во время встречи не обсуждали «мирный план Зеленского» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве не рассматривали так называемый «мирный план Зеленского», а в центре внимания были положения китайского плана урегулирования украинского кризиса, который был представлен Пекином. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, украинский мирный план не обсуждался. Был обмен мнениями по положениям, которые содержатся в китайском мирном плане, президент Путин сам об этом говорил», - заявил представитель Кремля, назвав «План Зеленского» вопросом, который будет касаться двусторонних отношений между Пекином и Киевом.

Напомним, российский президент после официальных переговоров с главой КНР поддержал план Пекина по мирному урегулированию украинского конфликта, отметив, что данный план может быть взять за основу, однако только когда к нему будут готовы западные страны, а также Киев.