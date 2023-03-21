Путин заявил, что мирный план Китая может быть взят за основу мирного решения украинского кризиса

Владимир Путин поддержал план Китая по мирному урегулированию украинского кризиса Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин после официальных переговоров с главой КНР Си Цзиньпином поддержал план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент уточнил, что этот план может быть взять за основу, но только когда к нему будут готовы на Запада и в Киеве.

Напомним, в Вашингтоне еще до визита Си Цзиньпина в Москву заявляли, что считают неприемлемыми любые обсуждения перемирия на Украине. Позже, комментируя новость о передаче Великобританией снарядов с обедненным ураном Киеву, Владимир Путин заявил о готовности Запада "воевать с Россией не на словах, а на деле."

Как писал ранее сайт KP.RU, задолго до начала государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Россию западные СМИ стали публиковать различные прогнозы и предположения относительно характера, тональности и возможных итогов встречи китайского и российского лидеров.

Американский телеканал ABC7 отметил, что данный визит является показателем “успешности” усилий Вашингтона по изоляции Москвы.