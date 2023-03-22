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НовостиПолитика22 марта 2023 10:56

Шойгу заявил об уничтожении ВКС России более 20 тысяч украинских объектов за время спецоперации

За время специальной военной операции совершено около 140 тысяч боевых вылетов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Шойгу заявил об уничтожении ВКС России более 20 тысяч украинских объектов за время спецоперации

Шойгу заявил об уничтожении ВКС России более 20 тысяч украинских объектов за время спецоперации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации за время проведения специальной военной операции уничтожили более 20 тысяч объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие данные в среду, 22 марта, привел министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«За время операции совершено более 140 тысяч боевых вылетов. Всего Воздушно-космические силы уничтожили более 20 тысяч объектов противника», - заявил глава военного ведомства, отметив роль летчиков военно-транспортной авиации, «которые в круглосуточном режиме доставляют грузы и личный состав».

Шойгу также сообщил, что за время спецоперации до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации получили боевой опыт, а также 60% - стратегической и дальней авиации. По его словам, значение ВКС России в боевых действиях трудно переоценить.

Напомним, днем ранее, 21 марта, ВКС России в воздушном бою сбили украинский самолет Су-25 в райне Никаноровки в Донецкой Народной Республике (ДНР).