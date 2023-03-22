Шойгу заявил об уничтожении ВКС России более 20 тысяч украинских объектов за время спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации за время проведения специальной военной операции уничтожили более 20 тысяч объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие данные в среду, 22 марта, привел министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«За время операции совершено более 140 тысяч боевых вылетов. Всего Воздушно-космические силы уничтожили более 20 тысяч объектов противника», - заявил глава военного ведомства, отметив роль летчиков военно-транспортной авиации, «которые в круглосуточном режиме доставляют грузы и личный состав».

Шойгу также сообщил, что за время спецоперации до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации получили боевой опыт, а также 60% - стратегической и дальней авиации. По его словам, значение ВКС России в боевых действиях трудно переоценить.

Напомним, днем ранее, 21 марта, ВКС России в воздушном бою сбили украинский самолет Су-25 в райне Никаноровки в Донецкой Народной Республике (ДНР).