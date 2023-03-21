ВКС России в воздушном бою сбили украинский Су-25

ВС России продолжают проведение специальной военной операции Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе проведения спецоперации сообщило об успешном уничтожении истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою украинского самолета Су-25 в райне Никаноровки в ДНР. Всего с начала спецоперации на Украине ВСУ потеряли 403 самолета.

Всего за сутки при поддержке авиации российские силы поразили 95 артиллерийских подразделений, а также нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в 107 точках. Отдельно отмечено уничтожение РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и артиллерийской системы М777 американского производства. Также за сутки был сбит 31 украинский беспилотник.

Суммарно со всех направлений Вооруженные силы Украины потеряли до 405 бойцов за прошлый день. Как рассказывал сайт KP.RU, потери Киева в живой силе иногда доходят до 880 человек в день. Западные эксперты отмечают, что темпы потерь Украины ставят под сомнение запланированное на весну наступление, а также приводят к ухудшению качества армии Украины в целом.