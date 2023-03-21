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НовостиПолитика21 марта 2023 12:04

ВКС России в воздушном бою сбили украинский Су-25

Всего с начала спецоперации ВСУ потеряли 403 самолета
Сергей ЧИКОВ
ВС России продолжают проведение специальной военной операции

ВС России продолжают проведение специальной военной операции

Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе проведения спецоперации сообщило об успешном уничтожении истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою украинского самолета Су-25 в райне Никаноровки в ДНР. Всего с начала спецоперации на Украине ВСУ потеряли 403 самолета.

Всего за сутки при поддержке авиации российские силы поразили 95 артиллерийских подразделений, а также нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в 107 точках. Отдельно отмечено уничтожение РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и артиллерийской системы М777 американского производства. Также за сутки был сбит 31 украинский беспилотник.

Суммарно со всех направлений Вооруженные силы Украины потеряли до 405 бойцов за прошлый день. Как рассказывал сайт KP.RU, потери Киева в живой силе иногда доходят до 880 человек в день. Западные эксперты отмечают, что темпы потерь Украины ставят под сомнение запланированное на весну наступление, а также приводят к ухудшению качества армии Украины в целом.